У Конгресі США пропонують дати Ізраїлю $2 млрд на "Залізний купол"

Група депутатів Палати представників США у вівторок внесла законопроєкт про виділення Ізраїлю додаткових двох мільярдів доларів на систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ під назвою "Акт на додаткові асигнування для системи "Залізний купол" для операції "Залізні мечі" ініціювали понад десяток членів Палати представників, передусім від Республіканської партії.

Зазначається, що він уже здобув підтримку з боку низки республіканських та єврейських організацій США.

"Без украй важливої системи "Залізний купол", яка перехоплює палестинські ракети в повітрі, були б поранені й убиті набагато більше цивільних", – прокоментувала співавторка законопроєкту республіканка Клаудія Тенні.

Ймовірно, документ зможе здобути широку підтримку нижньої палати Конгресу США, але невідомо, чи не завадить він планам впливових американських законодавців і Білого дому пов’язати військову допомогу Ізраїлю та Україні.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

А Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я.