Байден розпорядився надати Ізраїлю "додаткову допомогу" – Білий дім

Президент США Джо Байден у неділю розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Про це йдеться в заяві Білого дому, яку цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

У короткій заяві вказано, що Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс ознайомились із ситуацією в Ізраїлі та будуть перебувати на зв’язку з ізраїльською стороною.

"Президент скерував додаткову допомогу Ізраїлю на тлі безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАС", – додали в Білому домі, не уточнивши, про яку саме допомогу йдеться.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингон отримав від Ізраїлю "конкретні запити" про військову допомогу.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.

Напередодні США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони, а президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.