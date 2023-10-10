В Конгрессе США предлагают дать Израилю $2 млрд на "Железный купол"

Группа депутатов Палаты представителей США во вторник внесла законопроект о выделении Израилю дополнительных двух миллиардов долларов на систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ под названием "Акт на дополнительные ассигнования для системы "Железный купол" для операции "Железные мечи" инициировали более десятка членов Палаты представителей, прежде всего от Республиканской партии.

Отмечается, что он уже получил поддержку со стороны ряда республиканских и еврейских организаций США.

"Без крайне важной системы "Железный купол", которая перехватывает палестинские ракеты в воздухе, были бы ранены и убиты гораздо больше гражданских", – прокомментировала соавтор законопроекта республиканка Клаудия Тенни.

Вероятно, документ сможет получить широкую поддержку нижней палаты Конгресса США, но неизвестно, не помешает ли он планам влиятельных американских законодателей и Белого дома связать военную помощь Израилю и Украине.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

А Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью.