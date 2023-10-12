Білий дім: США не бачать ознак участі РФ у нападі ХАМАС на Ізраїль

Адміністрація президента Сполучених Штатів не бачить ознак російської участі в атаці ХАМАС на Ізраїль.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

"(Як і щодо Ірану), ми так само не бачимо жодних ознак, що Росія була якимось чином прямо задіяна у цих атаках", – зазначив він.

Представник Білого дому знову підтвердив позицію США, що Іран, певним чином, причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, вказавши на те, що впродовж багатьох років Тегеран підтримує терористичне угрупування.

За його словами, ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не допомога, яку вони отримують від Ірану.

"Що ми кажемо, і також кажуть наші ізраїльські партнери, – це те, що ми не бачимо жодних прямих доказів того, що вони були задіяні безпосередньо у цих атаках. Але ми продовжимо вивчати, моніторити розвідувальну картину та докази, і побачимо, до чого це нас приведе", – сказав Кірбі.

Посадовці США в останні кілька днів публічно заявляли, що не мають даних про безпосередню причетність Ірану до нападу, але засуджують Тегеран як "співучасника" агресії через підтримку ХАМАС у минулому.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати отримали конкретні розвідувальні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування чи схвалення нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Перед цим президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

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