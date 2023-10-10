Білий дім назвав Іран співучасником нападу на Ізраїль

Адміністрація президента США вважає Іран співучасником нападу ХАМАСу на Ізраїль, хоча й не має прямих доказів, що пов'язують його з бойовиками.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі телеканалу MSNBC заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

За його словами, Сполучені Штати не мають розвідувальних даних або доказів, які б вказували на пряму участь Ірану в атаках палестинського ісламістського угруповання ХАМАС в Ізраїлі.

Він зазначив, що Іран протягом тривалого часу підтримував ХАМАС та інші терористичні мережі в регіоні, надаючи їм ресурси і навчаючи їх.

"І в цьому відношенні, очевидно, що Іран причетний до цього, але з точки зору конкретних доказів щодо цього та такого роду атак, у нас немає нічого", – додав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що США не мають "прямої інформації", що напад на Ізраїль планував Іран.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.