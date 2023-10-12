ЄС розслідує соцмережу Маска через невидалення забороненого контенту

Європейська комісія в четвер розпочала розслідування щодо соцмережі Twitter (X), власником якої є Ілон Маск, через імовірне поширення незаконного контенту й дезінформації відповідно до Акта про цифрові послуги (DSA).

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, а також не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів.

У четвер Єврокомісія надіслала Twitter (X) офіційний запит на інформацію відповідно до DSA у межах розслідування про її політики й практики щодо повідомлень про протиправний контент, розгляду скарг, оцінки ризиків та заходів для зменшення виявлених ризиків.

"Служби Єврокомісії мають право запитувати у Twitter (Х) додаткову інформацію, щоб перевірити правильність виконання Акту", – додали в Єврокомісії.

Соцмережа Маска повинна до 18 жовтня відповісти на питання, пов'язаних з активацією та функціонуванням протоколу кризового реагування, а до 31 жовтня – щодо решти питань.

На основі оцінки відповідей Єврокомісія визначить подальші кроки – аж до відкриття провадження проти соцмережі, яке може загрожувати їй штрафом у вигляді відсотку від глобального обігу.

Напередодні єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації у Twitter (X) після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.