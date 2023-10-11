ЄС закликав Маска боротися з дезінформацією в Twitter після атаки ХАМАС на Ізраїль

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації на його платформі в Twitter (X) після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами єврокомісара, в нього є свідчення того, що платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в Євросоюзі. Він не надав подробиць щодо дезінформації, про яку говорив.

"Тому я пропоную вам терміново забезпечити ефективність ваших систем і повідомити моїй команді про вжиті антикризові заходи", – написав Бретон у листі до Маска.

У відповідь власник Twitter (X) заявив, що політика його компанії полягає в тому, щоб все було відкритим і прозорим.

"Будь ласка, перелічіть порушення, на які ви посилаєтесь у Twitter (X), щоб громадськість могла їх побачити", – написав Маск у цій же соцмережі.

"Ви добре знаєте про повідомлення ваших користувачів і представників влади про фейковий контент та прославляння насильства. Від вас залежить, чи продемонструєте ви, що дотримуєтеся своїх слів", – відповів він Маску в Twitter (X).

Правила щодо онлайн-контенту, відомі як Акт про цифрові послуги (DSA), вимагають від Twitter (X) та інших великих платформ видаляти незаконний контент та вживати заходів для подолання ризиків громадській безпеці та громадянському дискурсу.

"Я також очікую, що ви будете в контакті з відповідними правоохоронними органами та Європолом і забезпечите оперативне реагування на їхні запити. Закликаю вас забезпечити швидку, точну і повну відповідь на цей запит протягом наступних 24 годин", – також написав Бретон.

Євросоюз може оштрафувати Twitter (X) на суму в розмірі до 6% від глобального обороту компанії за невиконання вимог DSA.

Раніше віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова у вівторок закликала технологічних гігантів, зокрема соцмережу Twitter (X) Ілона Маска, відповідальніше ставитись до боротьби з поширенням російської дезінформації.

Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.