ЕС расследует соцсеть Маска из-за неудаления запрещенного контента

Европейская комиссия в четверг начала расследование в отношении соцсети Twitter (X), владельцем которой является Илон Маск, из-за вероятного распространения незаконного контента и дезинформации в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA).

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, а также не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов.

В четверг Еврокомиссия направила Twitter (X) официальный запрос на информацию в соответствии с DSA в рамках расследования о ее политике и практике в отношении сообщений о противоправном контенте, рассмотрения жалоб, оценки рисков и мер по уменьшению выявленных рисков.

"Службы Еврокомиссии имеют право запрашивать у Twitter (Х) дополнительную информацию, чтобы проверить правильность выполнения Акта", – добавили в Еврокомиссии.

Соцсеть Маска должна до 18 октября ответить на вопросы, связанные с активацией и функционированием протокола кризисного реагирования, а до 31 октября – по остальным вопросам.

На основе оценки ответов Еврокомиссия определит дальнейшие шаги – вплоть до открытия производства против соцсети, которое может грозить ей штрафом в виде процента от глобального оборота.

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал Илона Маска бороться с распространением дезинформации в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС в отношении контента в интернете.

Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.