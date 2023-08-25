В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ

В Євросоюзі набули чинності Акт про цифрові послуги (DSA), що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Нові зобов'язання в ЄС, які накладаються на IT-гігантів включають запобігання поширенню шкідливого контенту, заборону або обмеження певних методів таргетування на користувачів, а також обмін деякими внутрішніми даними з регуляторами та пов'язаними з ними науковцями.

Наразі правила стосуються лише 19 найбільших онлайн-платформ, які мають понад 45 млн користувачів у ЄС. Однак з середини лютого вони поширюватимуться на різноманітні онлайн-платформи, незалежно від їхнього розміру.

Будь-якій фірмі, яка порушить DSA, загрожує штраф у розмірі до 6% від її глобального обороту, а неодноразовим порушникам можуть взагалі заборонити працювати в Європі.

Дві з компаній, які включили в списку дострокового регулювання – гігант електронної комерції Amazon та німецький ритейлер одягу Zalando – наразі оскаржують в суді своє включення до списку.

Раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зустрічався з власником Meta Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском, який придбав соцмережу минулого року.

Найбільше уваги прикуто саме до Twitter, оскільки його новий власник змінив багато правил щодо регулювання контенту, зокрема і всупереч майбутнім новим правилам ЄС.

Раніше після погроз заблокувати соцмережу Маск погодився з тим, що Twitter пройде "стрес-тест" Акта про цифрові послуги, аби з’ясувати, чи відповідатиме платформа стандартам ЄС, хоча його результати не будуть публічними.