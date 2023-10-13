ЗМІ: Байден розглядає обмеження на чіпи для китайських компаній за кордоном

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість закриття лазівки, яка дає китайським компаніям доступ до американських чіпів штучного інтелекту (ШІ) через підрозділи, розташовані за кордоном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За даними одного з них, обмеження на постачання до КНР чіпів ШІ та інструментів для виробництва мікросхем будуть найближчими днями посилені завдяки закриттю доступу закордонним дочірнім компаніям китайських компаній до тих самих напівпровідників.

За словами джерел Reuters, Вашингтон зараз обмірковує шляхи закриття лазівки, яка, зокрема дозволяла придбати ті самі мікросхеми, що заборонені американським законодавством, у продавців в південнокитайському місті Шеньчжень.

Таким чином адміністрація Байдена намагається відрізати Китай від передових технологій ШІ та закрити всі прогалини в експортному контролі.

Хоча згідно з американським законодавством, відправка чіпів ШІ до материкового Китаю є незаконною, США дуже складно контролювати ці транзакції, кажуть експерти, зазначаючи, що співробітники китайських компаній можуть легально отримати доступ до чіпів, розташованих в іноземних філіях, також і віддалено.

У матеріалі йдеться, що Вашингтон працює над тим, щоб закрити інші лазівки, які дозволяють чіпам ШІ потрапляти до Китаю. У серпні він наказав Nvidia і AMD обмежити поставки чіпів ШІ за межі КНР в інші регіони, в тому числі в деякі країни Близького Сходу.

Джерела повідомляють, що нові правила щодо чіпів ШІ, які очікуються цього місяця США, ймовірно, поширюватимуть обмеження на всі компанії на ринку.

Раніше Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до списку експортного контролю у зв'язку з підтримкою військової та оборонної промислової бази Росії, зокрема постачання інтегральних схем американського походження.

У вересні Міністерство торгівлі США оголосило про торговельні обмеження стосовно 11 китайських і п'яти російських компаній, звинувативши частину з них у постачанні компонентів для виробництва безпілотників для армії РФ.

Тоді ж Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.