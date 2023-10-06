США наклали санкції на понад 40 компаній з Китаю через сприяння російській оборонці

Міністерство торгівлі США у п’ятницю додало 42 китайські компанії до списку експортного контролю у зв'язку з підтримкою військової та оборонної промислової бази Росії, зокрема постачання інтегральних схем американського походження.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Окрім китайських компаній, США запровадили експортний контроль і щодо семи компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.

Стверджується, що вони сприяли постачанню в Росію мікроелектроніки, зокрема тієї, яку Росія використовує для систем точного наведення ракет і безпілотників, що запускаються проти цивільних об'єктів в Україні.

"Сьогоднішнє розширення списку юридичних осіб дає чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", – заявив помічник міністра торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

Йдеться про список юридичних осіб, до якого вносяться компанії, які США вважає загрозою національній безпеці або зовнішній політиці США. Для торгівлі з компаніями зі списку постачальники повинні отримувати урядові дозволи.

У вересні Міністерство торгівлі США оголосило про торговельні обмеження стосовно 11 китайських і п'яти російських компаній, звинувативши частину з них у постачанні компонентів для виробництва безпілотників для армії РФ.

Тоді ж Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.