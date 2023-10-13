СМИ: Байден рассматривает ограничения на чипы для китайских компаний за рубежом

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрыть лазейку, которая дает китайским компаниям доступ к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) через подразделения, расположенные за рубежом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

По данным одного из них, ограничения на поставки в КНР чипов ИИ и инструментов для производства микросхем будут в ближайшие дни усилены благодаря закрытию доступа зарубежным дочерним компаниям китайских компаний к тем же полупроводникам.

По словам источников Reuters, Вашингтон сейчас обдумывает пути закрытия лазейки, которая, в частности позволяла приобрести те же микросхемы, запрещенные американским законодательством, у продавцов в южнокитайском городе Шэньчжэнь.

Таким образом администрация Байдена пытается отрезать Китай от передовых технологий ИИ и закрыть все пробелы в экспортном контроле.

Хотя согласно американскому законодательству, отправка чипов ИИ в материковый Китай незаконна, США очень сложно контролировать эти транзакции, говорят эксперты, отмечая, что сотрудники китайских компаний могут легально получить доступ к чипам, расположенным в иностранных филиалах, также и удаленно.

В материале говорится, что Вашингтон работает над тем, чтобы закрыть другие лазейки, которые позволяют чипам ИИ попадать в Китай. В августе он приказал Nvidia и AMD ограничить поставки чипов ИИ за пределы КНР в другие регионы, в том числе в некоторые страны Ближнего Востока.

Источники сообщают, что новые правила в отношении чипов ИИ, которые ожидаются в этом месяце в США, вероятно, будут распространять ограничения на все компании на рынке.

Ранее Министерство торговли США добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.

В сентябре Министерство торговли США объявило о торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских компаний, обвинив часть из них в поставках компонентов для производства беспилотников для армии РФ.

Тогда же Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.