Литву накрила хвиля російськомовних повідомлень про мінування шкіл

Поліція Литви повідомила, що в різні школи країни надійшло близько 140 повідомлень з погрозами про замінування.

Як пише "Європейська правда", про це LRT заявив речник департаменту поліції Рамунас Матоніс.

За словами представника правоохоронців, станом на 06:00 у п'ятницю надійшло 140 російськомовних повідомлень про погрози підірвати школи та дитячі садки на території країни.

При цьому він заперечив, що погрози про замінування були спрямовані саме на єврейські установи, а тільки деякі з погроз про замінування могли стосуватися єврейських шкіл.

Розвідувальне відомство Литви VSD заявило, що погрози в країнах Балтії виглядають "як цілеспрямована та скоординована атака, здійснена за ініціативою ворожих держав".

"Неправдиві повідомлення та дії подібного характеру спрямовані на створення напруженості й паніки в суспільстві, порушення та дестабілізацію роботи інституцій, а також посилення недовіри", – заявила речниця VSD Аурелія Вернікайте.

Матоніс зазначив, що поліція може розмістити своїх офіцерів у школах, якщо побачить загрозу, відправивши "не одну чи дві машини, а стільки, скільки буде потрібно".

Раніше повідомлялося, що у ніч на 12 жовтня десятки естонських навчальних закладів отримали лист російською мовою про нібито закладену вибухівку, внаслідок чого нормальний робочий день зірвався.

Нагадаємо, у Сербії була хвиля фальшивих "замінувань" шкіл після двох масових розстрілів на початку травня у Белграді.

Перед тим у березні численні повідомлення про замінування надходили різним закладам у Болгарії.