Литву накрыла волна русскоязычных сообщений о минировании школ

Полиция Литвы сообщила, что в разные школы страны поступило около 140 сообщений с угрозами о заминировании.

Как пишет "Европейская правда", об этом LRT заявил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

По словам представителя правоохранительного ведомства, по состоянию на 06:00 в пятницу поступило 140 русскоязычных сообщений об угрозах взорвать школы и детские сады на территории страны.

При этом он отрицает, что угрозы о минировании были направлены именно на еврейские учреждения, а только некоторые из угроз о минировании могли касаться еврейских школ.

Разведывательное ведомство Литвы VSD заявило, что угрозы в странах Балтии выглядят "как целенаправленная и скоординированная атака, осуществленная по инициативе враждебных государств".

"Ложные сообщения и действия подобного характера направлены на создание напряженности и паники в обществе, нарушение и дестабилизацию работы институтов, а также усиление недоверия", – заявила пресс-секретарь VSD Аурелия Верникайте.

Матонис отметил, что полиция может разместить своих офицеров в школах, если увидит угрозу, отправив "не одну или две машины, а столько, сколько потребуется".

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября десятки эстонских учебных заведений получили письмо на русском языке о якобы заложенной взрывчатке, в результате чего нормальный рабочий день сорвался.

Напомним, в Сербии была волна фальшивых "минирований" школ после двух массовых расстрелов в начале мая в Белграде.

Перед тем в марте многочисленные сообщения о заминировании поступали различным заведениям в Болгарии.