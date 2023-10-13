Макрон закликав не плутати боротьбу палестинців з виправдовуванням тероризму

Президент Франції Емманюель Макрон виступив зі спеціальним телевізійним зверненням, присвяченим нападу ХАМАС на Ізраїль та війні на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", його промову наводить Le Monde.

Французькій лідер у зверненні до нації закликав Ізраїль продемонструвати сильну, але справедливу відповідь на атаку ХАМАС, засудивши при цьому сліпу вбивчу ненависть та абсолютну жорстокість палестинського терористичного угруповання.

"Ізраїль має право захищати себе за допомогою цілеспрямованих дій, однак при цьому захищаючи цивільне населення. Єдиною відповіддю на тероризм є та, яка є сильною, але справедливою", – наголосив Макрон.

Він також пообіцяв, що Париж зробить все, щоб забезпечити звільнення десятків своїх заручників, утримуваних ХАМАС після його нападу на Ізраїль.

Президент заявив, що Франція потребує єдності на тлі побоювань єврейської громади країни щодо сплеску антисемітських актів.

"Ті, хто плутають боротьбу палестинців і виправдання тероризму, роблять моральну, політичну і стратегічну помилку. Боротьба з тероризмом не може замінити пошук миру", – зазначив Макрон.

Раніше повідомлялося, що у Франції поліція взяла під охорону будинки двох провідних депутатів на тлі зростання побоювань щодо антисемітського насильства, спровокованого війною Ізраїлю з ХАМАС.

Французька політика розколота атакою ХАМАС та її наслідками.

У той час як більшість партій засудили суботній "терористичний напад" і висловили підтримку праву Ізраїлю на відповідь, початкова реакція ультралівої партії Жана-Люка Меланшона "La France Insoumise" ("Нескорена Франція") була більш двозначною.

У заяві партії атака ХАМАС була названа "збройним наступом палестинських сил", що викликало гостру критику з боку інших партій, включаючи лівих союзників, таких як Соціалістична та Комуністична партії.

Нагадаємо, Париж офіційно підтвердив загибель в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС чотирьох громадян Франції, доля ще 13 невідома.

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