Теракт во Франции: Выходец из Чечни зарезал учителя под возглас "Аллаху акбар"

Во Франции чеченец с ножом убил учителя и ранил еще двух человек в результате нападения в школе города Аррас, национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщил телеканал BFM-TV.

Нападение произошло 13 октября около 11 часов утра в средней школе Гамбетта в Аррасе.

Вероятный исполнитель преступления – 20-летний чеченец, уроженец России, сообщает телеканал. Во время своего преступления он, по меньшей мере, один раз воскликнул "Аллаху ахбар".

По информации BFM-TV, подозреваемый был бывшим учеником этой школы. Его задержала полиция. Известно, что нападавший состоял на учете нацбезопасности, сообщает полиция. По данным Le Figaro, его зовут Мохамед Могоучков.

Кроме того, младший брат нападавший был задержан возле другой школы.

В результате нападения был убит учитель литературы, учитель спорта также получил ножевое ранение. Охраннику оказали помощь. Среди школьников пострадавших нет.

Позже в пятницу школу посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Национальная ассамблея Франции приостановила заседание в знак солидарности с пострадавшими.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

В 2020 году во Франции произошло другое резонансное убийство учителя. 16 октября того года молодой человек, также чеченец, обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже, показывавшего студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого тысячи человек вышли на демонстрации.