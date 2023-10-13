Прем'єр Британії співставив Україну та Ізраїль, говорячи про боротьбу з тероризмом

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів паралелі між ситуацією України та Ізраїлю, говорячи про необхідність боротьби з тероризмом.

Як повідомляє The Independent, про це він сказав на саміті держав-учасниць Об’єднаних експедиційних сил, що проходить у Швеції.

Сунак розпочав звернення обіцянкою підтримувати і Україну, і Ізраїль, наголосивши, що обурений нападом ХАМАС.

"Ми будемо поруч з Ізраїлем у цей час. Я запропонував прем’єру Нетаньягу нашу повну підтримку… Тероризм не переможе – не має перемогти, і в Україні, і у Європі, і будь-де ще", – заявив Ріші Сунак.

Joint Expeditionary Force – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Сполученим Королівством, що включають військових держав Балтії і всієї Північної Європи, включно з Ісландією, а також Нідерландів.

На зустрічі у Швеції лідери цього об’єднання говорили у тому числі про актуальні потреби України.

Дистанційно взяв участь і президент України Володимир Зеленський, який у зверненні теж провів паралелі між методами бойовиків ХАМАС і тим, як діє Росія у війні проти України.

"Ми потребуємо нових колективних форм співпраці й посилення наявних. Бо ми бачимо, якими можуть бути сучасні агресії та терористичні напади. Якщо ворог свободи має значні ресурси й безмежний цинізм, як Росія, як ХАМАС, як інші терористи, то вільним націям потрібен справді повномасштабний захист. Швидкий, максимально гнучкий, не обмежений застарілими процедурами й такий, що може підтримуватися безперервно – стільки, скільки потрібно", – сказав він.

Нагадаємо, у п'ятницю в Ізраїль, слідом за держсекретарем США, прибув глава Пентагону.

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