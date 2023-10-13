Глава Пентагону прилетів в Ізраїль, говоритиме про відповідь ХАМАС

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва в п'ятницю, де він зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Про прибуття Остін повідомив у своєму акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Щойно приземлився в Тель-Авіві. Сьогодні зустрінуся з прем'єр-міністром Нетаньягу і міністром Йоавом Галантом та іншими високопосадовцями, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є твердою, і обговорити з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби", – зазначив у своєму повідомленні Остін.

Just landed in 🇮🇱 Tel Aviv. Today, I’ll meet w/ Prime Minister @netanyahu, Minister @YoavGallant & other senior leaders to demonstrate that America’s support for Israel’s security is ironclad & talk to them face-to-face about their defense needs. We stand w/ the people of Israel. pic.twitter.com/O4y68Pckkw — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2023

Раніше у розмові з журналістами високопоставлений представник адміністрації США сказав, що Остін чекає детальної розмови з ізраїльськими лідерами щодо їхнього оперативного планування та їхніх цілей у конфлікті у відповідь на жорстокий напад ХАМАС, повідомляє CNN.

Нагадаємо, у четвер до Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.

За даними ЗМІ, президент Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит до Конгресу на додаткове фінансування України та Ізраїлю.