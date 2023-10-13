Премьер Британии сравнил Украину и Израиль, говоря о борьбе с терроризмом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел параллели между ситуацией Украины и Израиля, говоря о необходимости борьбы с терроризмом.

Как сообщает The Independent, об этом он сказал на саммите государств-участников Объединенных экспедиционных сил, который проходит в Швеции.

Сунак начал обращение обещанием поддерживать и Украину, и Израиль, подчеркнув, что возмущен нападением ХАМАС.

"Мы будем рядом с Израилем в это время. Я предложил премьеру Нетаньяху нашу полную поддержку... Терроризм не победит – не должен победить, ни в Украине, ни в Европе, ни где-либо еще", – заявил Риши Сунак.

Joint Expeditionary Force – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством, включающие военных государств Балтии и всей Северной Европы, включая Исландию, а также Нидерландов.

На встрече в Швеции лидеры этого объединения говорили в том числе об актуальных потребностях Украины.

В саммите дистанционно принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, который в обращении тоже провел параллели между методами боевиков ХАМАС и тем, как действует Россия в войне против Украины.

"Мы нуждаемся в новых коллективных формах сотрудничества и усилении существующих. Потому что мы видим, какими могут быть современные агрессии и террористические нападения. Если враг свободы имеет значительные ресурсы и безграничный цинизм, как Россия, как ХАМАС, как другие террористы, то свободным нациям нужна действительно полномасштабная защита. Быстрая, максимально гибкая, не ограниченная устаревшими процедурами и такая, которая может поддерживаться непрерывно – столько, сколько нужно", – сказал он.

Напомним, в пятницу в Израиль, вслед за госсекретарем США, прибыл глава Пентагона.

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