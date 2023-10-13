КС Грузії відклав дату рішення у процедурі про імпічмент президентки

Конституційний суд Грузії, скоріш за все, оголосить свій висновок за поданням щодо можливого порушення президенткою Саломе Зурабішвілі основного закону на два дні пізніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Голова суду Мераб Турава пояснив, що 14 жовтня, яке спершу анонсували як дату рішення, випадає на суботу, і в такому разі регламент суду дозволяє оголосити рішення у понеділок – тобто 16 жовтня.

Нагадаємо, йдеться про подання від правлячої партії "Грузинська мрія", яка погрожує президентці Саломе Зурабішвілі імпічментом за непогоджені урядом закордонні візити. "Мрія" попросила КС встановити, чи такі дії Зурабішвілі можуть вважатися порушенням основного закону.

Якщо КС підтвердить порушення, питання про імпічмент винесуть на голосування у парламент.

Втім, правлячій більшості не вистачає необхідних для рішення 100 голосів, якщо тільки не вдасться залучити голоси частини депутатів від опозиції.

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