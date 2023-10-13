КС Грузии отложил дату решения в процедуре об импичменте президента

Конституционный суд Грузии, скорее всего, объявит свое заключение по представлению о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили основного закона на два дня позже, чем планировалось.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Председатель суда Мераб Турава объяснил, что 14 октября, которое сначала анонсировали как дату решения, выпадает на субботу, и в таком случае регламент суда позволяет объявить решение в понедельник – то есть 16 октября.

Напомним, речь идет о представлении от правящей партии "Грузинская мечта", которая угрожает президенту Саломе Зурабишвили импичментом за несогласованные правительством зарубежные визиты. "Мечта" попросила КС установить, могут ли такие действия Зурабишвили считаться нарушением основного закона.

Если КС подтвердит нарушение, вопрос об импичменте вынесут на голосование в парламент.

Впрочем, правящему большинству не хватает необходимых для решения 100 голосов, если только не удастся привлечь голоса части депутатов от оппозиции.

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