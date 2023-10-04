Висновок Конституційного суду Грузії щодо імпічменту президентки буде у середині жовтня

Конституційний суд Грузії надасть свій висновок про те, чи порушила основний закон президентка Саломе Зурабішвілі, вирушивши у закордонні візити без згоди уряду, 14-15 жовтня.

Про це повідомив суддя Конституційного суду Георгій Тевдорашвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA.

"Звичайно, справа важлива і суд підготує висновок за місяць – термін, передбачений Конституцією. Звичайно один місяць відраховується від подання позову до суду, і до середини жовтня, до 14-15 жовтня, висновок у суді має бути готовим", – сказав суддя.

Конституційний суд Грузії 3 жовтня почав розгляд конституційного подання депутатів партії влади "Грузинська мрія" щодо імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

Президентка на процесі не присутня, у суді її представляють Тамар Чугошвілі та Мая Копалеїшвілі.

Предметом розгляду є можливе порушення конституції у зв’язку зі здійсненням президенткою Грузії представницьких повноважень у зовнішніх відносинах без згоди уряду Грузії.

У разі визнання судом, що дії Зурабішвілі – закордонні візити без схвалення уряду – є порушенням, партія ініціює голосування за імпічмент у парламенті.

Втім, у "Грузинської мрії" не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів. Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що керівній більшості вдасться залучити частину депутатів від опозиції.

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