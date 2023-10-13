Боррель закликав Китай, де перебуває з візитом, підтримати українську "формулу миру"

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у п'ятницю знову закликав Китай вплинути на Росію для припинення агресії в Україні, а також підтримати українську "формулу миру" для завершення війни.

Про це Боррель сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї за підсумками засідання Стратегічного діалогу ЄС-Китай, повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат ЄС розповів, що попросив Китай, як постійного члена Ради Безпеки ООН, "використати свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну", а також застеріг від прямої чи непрямої військової підтримки Москви.

"Досі – і я дякую за це – жодної прямої військової підтримки Росії не було, але це те, що для нас є дуже важливим питанням", – додав він.

🔴 LIVE: Joint press conference with HR/VP @JosepBorrellF and Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi following 🇪🇺🇨🇳 EU-China Strategic Dialogue https://t.co/MNCZ4bcoU7 — European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 13, 2023

"Ця війна має закінчитися. А для того, щоб закінчити війну, мають бути переговори про мир. Найкращий спосіб для нас досягти прогресу в цих переговорах – це українська "формула миру", і ми розраховуємо на підтримку Китаю", – зазначив Боррель.

Він також сказав, що закликав Пекін домогтись повернення Росії в Чорноморську зернову ініціативу, оскільки війна в Україні "має значний вплив на весь світ з погляду продовольчої безпеки".

Для Борреля нинішній візит до Китаю, який протягом року з різних причин відкладався двічі, – перший після вступу на посаду голови дипломатії Євросоюзу. Очікується, що він "прокладе шлях" для проведення саміту ЄС-Китай до кінця цього року.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.