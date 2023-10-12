Топ-дипломат ЄС нарешті приїхав у Китай

Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель у середу прибув до Китаю – цей візит із різних причин відкладався двічі.

Про це Боррель повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Топ-дипломат Євросоюзу зазначив, що буде співголовувати на засіданні Стратегічного діалогу ЄС-Китай разом із китайським міністром закордонних справ Ваном Ї.

"Важливий візит, щоб обговорити відносини між ЄС та Китаєм, ключові регіональні та глобальні виклики з представниками влади, науковцями та представниками бізнесу", – додав Боррель.

У межах візиту представник Єврокомісії вже зустрівся в Шанхаї з представниками європейських компаній, де обговорив "економічні та бізнес-виклики".

Inspiring exchange in Shanghai with European companies on economic and business challenges.



We must address these challenges because neither we nor China can ignore each other’s market. pic.twitter.com/QGGDKslLQ3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 12, 2023

Для Борреля це буде перший візит до Китаю після вступу на посаду голови дипломатії Євросоюзу. Очікується, що він "прокладе шлях" для проведення саміту ЄС-Китай до кінця цього року.

Візит Борреля до КНР відкладався уже двічі з початку цього року. У квітні поїздку топ-дипломата ЄС відклали через його позитивний тест на коронавірус. А липневий візит несподівано скасували без чіткого пояснення причин.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.