Боррель призвал Китай, где находится с визитом, поддержать украинскую "формулу мира"

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в пятницу вновь призвал Китай повлиять на Россию для прекращения агрессии в Украине, а также поддержать украинскую "формулу мира" для завершения войны.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ваном И по итогам заседания Стратегического диалога ЕС-Китай, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС рассказал, что попросил Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, "использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну", а также предостерег от прямой или косвенной военной поддержки Москвы.

"До сих пор – и я благодарю за это – никакой прямой военной поддержки России не было, но это то, что для нас является очень важным вопросом", – добавил он.

🔴 LIVE: Joint press conference with HR/VP @JosepBorrellF and Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi following 🇪🇺🇨🇳 EU-China Strategic Dialogue https://t.co/MNCZ4bcoU7