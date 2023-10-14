Парламент Болгарії підтримав надання Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС

Народні збори Болгарії напередодні ухвалили декларацію євроатлантичного шляху Грузії і надання їй статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTA.

Декларація була ухвалена одностайно 133 голосами "за".

У документі засуджується окупація Росією грузинських територій Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії і висловлюється повна підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Болгарський парламент вітає зусилля Грузії щодо виконання необхідних реформ і висловлює готовність надавати всіляку підтримку на європейському та євроатлантичному шляху країни, включаючи прийняття необхідних законодавчих поправок, імплементацію права ЄС та розбудову потенціалу.

"Як близькі народи, пов'язані багатовіковою дружбою, (Народні збори) висловлюють свою повну солідарність з прагненнями грузинського суспільства досягти спільного європейського та євроатлантичного майбутнього", – йдеться в декларації.

У 2022 році Брюссель надав цей статус Україні та Молдові, а щодо Грузії було лише визнано європейську перспективу.

Грузії статус кандидата буде надано лише після проведення комплексу реформ.

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