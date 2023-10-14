Парламент Болгарии поддержал предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС

Народное собрание Болгарии накануне приняло декларацию евроатлантического пути Грузии и предоставления ей статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BTA.

Декларация была принята единогласно 133 голосами "за".

В документе осуждается оккупация Россией грузинских территорий Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии и выражается полная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Болгарский парламент приветствует усилия Грузии по выполнению необходимых реформ и выражает готовность оказывать всяческую поддержку на европейском и евроатлантическом пути страны, включая принятие необходимых законодательных поправок, имплементацию права ЕС и развитие потенциала.

"Как близкие народы, связанные многовековой дружбой, (Народное собрание) выражают свою полную солидарность со стремлениями грузинского общества достичь общего европейского и евроатлантического будущего", – говорится в декларации.

В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове, а в отношении Грузии была лишь признана европейская перспектива.

Грузии статус кандидата будет предоставлен только после проведения комплекса реформ.

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а также интервью "ЕвроПравды" с Хатией Деканоидзе: Правительство Грузии оставалось в "серой зоне", пока не получило четкое указание из Кремля.