Розвідка Британії розповіла, чого чекати від ЧФ РФ після переміщення частини суден далі на схід

Чорноморський флот Росії після останніх ударів перемістив значну частину своїх спроможностей далі на схід, а перехопити ініціативу у західній частині Чорного моря потенційно може, але навряд чи зробить це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну за 14 жовтня.

Після серії українських ударів по об’єктах ЧФ РФ у серпні-вересні він, скоріш за все, ще більше орієнтується на оборону і реагування, зазначає розвідка.

"Багато престижних засобів, включно з носіями крилатих ракет і субмаринами, переміщені із Севастополя до більш східних районів операцій та базування, як Новоросійськ", – зазначають в огляді.

Аналітики зауважують, що з липня 2022 року Україна перехопила ініціативу у північно-західній частині Чорного моря, примусивши російський флот постійно захищатися від атак морськими й повітряними дронами, ракетних ударів та спецоперацій.

Втім, при цьому ЧФ РФ значною мірою продовжив свою діяльність з навчання, обслуговування суден і захисту від ударів, одночасно продовжуючи запускати крилаті ракети по Україні. Розвідка вважає, що це майже точно продовжиться і після переміщення кораблів у східну частину Чорного моря.

Розвідка зазначає, що більша частка спроможностей ЧФ РФ залишається неушкодженою, і флот міг би спробувати завдяки своїй конвенційний перевазі у вогневих спроможностях знов перехопити ініціативу у західній частині Чорного моря.

"Ризик нових воєнних втрат і серйозних політичних наслідків того, якби російський флот відкрито атакував торгові судна, скоріш за все переважить будь-які потенційні вигоди від спроб блокувати торгові судна, що ходять в Україну", – зазначають аналітики.

У НАТО раніше заявили, що українські удари по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його спроможності, проте він залишається здатним виконувати основні завдання воєнного часу.

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