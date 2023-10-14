Разведка Британии рассказала, чего ждать от ЧФ РФ после перемещения части судов дальше на восток

Черноморский флот России после последних ударов переместил значительную часть своих возможностей дальше на восток, а перехватить инициативу в западной части Черного моря потенциально может, но вряд ли сделает это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне за 14 октября.

После серии украинских ударов по объектам ЧФ РФ в августе-сентябре он, скорее всего, еще больше ориентируется на оборону и реагирование, отмечает разведка.

"Многие престижные средства, включая носители крылатых ракет и субмарины, перемещены из Севастополя в более восточные районы операций и базирования, как Новороссийск", – отмечают в обзоре.

Аналитики отмечают, что с июля 2022 года Украина перехватила инициативу в северо-западной части Черного моря, заставив российский флот постоянно защищаться от атак морскими и воздушными дронами, ракетных ударов и спецопераций.

Впрочем, при этом ЧФ РФ в значительной степени продолжил свою деятельность по обучению, обслуживанию судов и защите от ударов, одновременно продолжая запускать крылатые ракеты по Украине. Разведка считает, что это почти точно продолжится и после перемещения кораблей в восточную часть Черного моря.

Разведка отмечает, что большая часть возможностей ЧФ РФ остается неповрежденной, и флот мог бы попытаться благодаря своему конвенционному преимуществу в огневых возможностях вновь перехватить инициативу в западной части Черного моря.

"Риск новых военных потерь и серьезных политических последствий того, если бы российский флот открыто атаковал торговые суда, скорее всего перевесит любые потенциальные выгоды от попыток блокировать торговые суда, ходящие в Украину", – отмечают аналитики.

В НАТО ранее заявили, что украинские удары по Черноморскому флоту РФ в сентябре серьезно ограничили его способности, однако он остается способным выполнять основные задачи военного времени.

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