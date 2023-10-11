У НАТО оцінили наслідки ударів України по Чорноморському флоту РФ

У НАТО заявили, що українські удари по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його здатності, проте він залишається здатним виконувати основні завдання воєнного часу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

За його словами, Чорноморський флот зазнав низки серйозних нападів у вересні, в тому числі ударів по його штабу.

"Ці напади були більш руйнівними і краще скоординованими, ніж інші до цього часу у цій війні. Фізичні збитки майже напевно серйозні, але локалізовані, що призвело до того, що Росія вивела більшу частину свого флоту з Криму", – зазначив посадовець.

Проте, за його словами, флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні завдання воєнного часу – наносити удари крилатими ракетами і патрулювати місцевість.

"Але його здатність продовжувати більш широке регіональне патрулювання і забезпечувати фактичну блокаду українських портів, швидше за все, зменшиться. Також ймовірно, що його здатність захищати свої об’єкти і проводити щотижневе технічне обслуговування погіршилася", – сказав посадовець.

За його словами, ця ситуація, ймовірно, змусить Росію зайняти реактивну позицію, і одночасно вона демонструє, що українські військові можуть підірвати символічну і стратегічну проекцію сили Кремля в окупованому Севастополі.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони Британії вважають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Раніше британська розвідка констатувала, що після серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах.