Другий авіаносець США відправиться у Середземномор'я поблизу Ізраїлю

Пентагон вирішив відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

За його словами, це є частиною зусиль Вашингтона зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАС на Ізраїль.

До складу ударної групи входять авіаносець "USS Eisenhower" та крейсер із керованими ракетами "USS Philippine Sea" (CG-58), а також есмінці з керованими ракет "USS Laboon" (DDG-58), "USS Mason" (DDG-87) і "USS Gravely" (DDG-107).

Як пояснив ABC News неназваний високопосадовець, це має стримати Іран або Хезболлу, що перебуває в Лівані від приєднання до конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Ще один високопосадовець сказав, що Пентагон також розглядає можливість розміщення десантного корабля "USS Bataan" ближче до Ізраїлю для надання додаткової підтримки в разі потреби.

Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

До складу першої авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.

У п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва, де зустрівся зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.