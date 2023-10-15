Второй авианосец США отправится в Средиземноморье вблизи Израиля

Пентагон решил отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

По его словам, это является частью усилий Вашингтона по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль.

В состав ударной группы входят авианосец "USS Eisenhower" и крейсер с управляемыми ракетами "USS Philippine Sea" (CG-58), а также эсминцы с управляемыми ракетами "USS Laboon" (DDG-58), "USS Mason" (DDG-87) и "USS Gravely" (DDG-107).

Как пояснил ABC News неназванный высокопоставленный чиновник, это должно сдержать Иран или Хезболлу, находящуюся в Ливане от присоединения к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Еще один высокопоставленный чиновник сказал, что Пентагон также рассматривает возможность размещения десантного корабля "USS Bataan" ближе к Израилю для оказания дополнительной поддержки в случае необходимости.

Ранее Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.

В состав первой авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" и Roosevelt.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, где встретился со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.