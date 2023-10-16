Литву продовжують тероризувати повідомленнями про мінування шкіл і інших установ

Литовська поліція і 1500 одержувачів в неділю ввечері отримали три ідентичних електронних повідомлення з попередженням про те, що в навчальних закладах, муніципальних будівлях та інших громадських місцях по всій країні закладено вибухівку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Рамунас Матоніс, речник Департаменту поліції, повідомив, що погрози про замінування стосувалися середніх шкіл, дитячих садків, муніципалітетів, академій, охоронних компаній, бібліотек, засобів масової інформації, галерей, приватних осіб та інших об'єктів.

Поліція просить людей, які отримують такі листи, зберігати спокій і негайно повідомляти про це.

Деякі школи і дитячі садки, які отримали листи з погрозами в понеділок, були евакуйовані, інші вирішили продовжити заняття на вулиці.

У листах йшлося про те, що бомби вибухнуть о 12:12 в понеділок, тому поліція рекомендувала всім школам евакуюватися о 12:00 на 20 хвилин.

Пізніше поліція заявила, що повідомлення про вибухівку в литовських установах не підтвердилися.

"Нічого не вибухнуло. Ми отримали 1200 повідомлень від людей, ми виїжджаємо до всіх. Поки що нічого підозрілого не виявлено", – повідомив у понеділок Рамунас Матоніс.

Минулої п'ятниці школи і дитячі садки по всій Литві отримали 900 дзвінків з погрозами про замінування, але всі вони виявилися помилковими. Повідомлялося, що погрози були російськомовними.

Департамент державної безпеки заявив у п'ятницю, що загрози вибухів виявилися "цілеспрямованою і скоординованою атакою, здійсненою за ініціативою ворожих держав".

Раніше повідомлялося, що у ніч на 12 жовтня десятки естонських навчальних закладів отримали лист російською мовою про нібито закладену вибухівку, внаслідок чого нормальний робочий день зірвався.