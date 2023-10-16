Литву продолжают терроризировать сообщениями о минировании школ и других учреждений

Литовская полиция и 1500 получателей в воскресенье вечером получили три идентичных электронных сообщения с предупреждением о том, что в учебных заведениях, муниципальных зданиях и других общественных местах по всей стране заложена взрывчатка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Рамунас Матонис, представитель Департамента полиции, сообщил, что угрозы о заминировании касались средних школ, детских садов, муниципалитетов, академий, охранных компаний, библиотек, средств массовой информации, галерей, частных лиц и других объектов.

Полиция просит людей, которые получают такие письма, сохранять спокойствие и немедленно сообщать об этом.

Некоторые школы и детские сады, которые получили письма с угрозами в понедельник, были эвакуированы, другие решили продолжить занятия на улице.

В письмах говорилось, что бомбы взорвутся в 12:12 в понедельник, поэтому полиция рекомендовала всем школам эвакуироваться в 12:00 на 20 минут.

Позже полиция заявила, что сообщения о взрывчатке в литовских учреждениях не подтвердились.

"Ничего не взорвалось. Мы получили 1200 сообщений от людей, мы выезжаем ко всем. Пока ничего подозрительного не обнаружено", – сообщил в понедельник Рамунас Матонис.

В прошлую пятницу школы и детские сады по всей Литве получили 900 звонков с угрозами о минировании, но все они оказались ложными. Сообщалось, что угрозы были русскоязычными.

Департамент государственной безопасности заявил в пятницу, что угрозы взрывов оказались "целенаправленной и скоординированной атакой, осуществленной по инициативе враждебных государств".

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября десятки эстонских учебных заведений получили письмо на русском языке о якобы заложенной взрывчатке, в результате чего нормальный рабочий день сорвался.