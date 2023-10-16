Литву продолжают терроризировать сообщениями о минировании школ и других учреждений
Литовская полиция и 1500 получателей в воскресенье вечером получили три идентичных электронных сообщения с предупреждением о том, что в учебных заведениях, муниципальных зданиях и других общественных местах по всей стране заложена взрывчатка.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Рамунас Матонис, представитель Департамента полиции, сообщил, что угрозы о заминировании касались средних школ, детских садов, муниципалитетов, академий, охранных компаний, библиотек, средств массовой информации, галерей, частных лиц и других объектов.
Полиция просит людей, которые получают такие письма, сохранять спокойствие и немедленно сообщать об этом.
Некоторые школы и детские сады, которые получили письма с угрозами в понедельник, были эвакуированы, другие решили продолжить занятия на улице.
В письмах говорилось, что бомбы взорвутся в 12:12 в понедельник, поэтому полиция рекомендовала всем школам эвакуироваться в 12:00 на 20 минут.
Позже полиция заявила, что сообщения о взрывчатке в литовских учреждениях не подтвердились.
"Ничего не взорвалось. Мы получили 1200 сообщений от людей, мы выезжаем ко всем. Пока ничего подозрительного не обнаружено", – сообщил в понедельник Рамунас Матонис.
В прошлую пятницу школы и детские сады по всей Литве получили 900 звонков с угрозами о минировании, но все они оказались ложными. Сообщалось, что угрозы были русскоязычными.
Департамент государственной безопасности заявил в пятницу, что угрозы взрывов оказались "целенаправленной и скоординированной атакой, осуществленной по инициативе враждебных государств".
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября десятки эстонских учебных заведений получили письмо на русском языке о якобы заложенной взрывчатке, в результате чего нормальный рабочий день сорвался.