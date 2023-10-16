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Голова МЗС Німеччини обіцяє подальшу підтримку євроінтеграції Молдови

Понеділок, 16 жовтня 2023, 22:22

Міністерка закордонних справ Молдови Анналена Бербок у понеділок заявила, що Молдова може й далі розраховувати на підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Про це йдеться в заяві Бербок напередодні четвертої зустрічі Платформи підтримки Молдови, яка відбудеться в Кишиневі у вівторок, 17 жовтня, передає "Європейська правда".

Голова німецького МЗС запевнила, що попри кризові події на Близькому Сході, викликані нападом угруповання ХАМАС на Ізраїль, "ми не відступаємо ні на крок у нашій підтримці України та наших партнерів на Сході Європи, як-то Молдова".

"Разом з Румунією і Францією ми стояли і продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Молдовою, наприклад надаючи енергетичну допомогу, яка допомогла врятувати людей від холодної зими і крок за кроком звільнити Молдову від російської енергетичної залежності", – додала вона.

Бербок сказала, що для Кишинева статус кандидата на вступ до ЄС є "геополітичним наслідком російської агресії", і хоча за останні півтора року вона досягла в цьому помітних успіхів, виклики залишаються.

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"Молдова кидає виклик спробам Росії дестабілізувати її, використовуючи фейкові новини в соціальних мережах і проплачених протестувальників для розпалювання неспокою. Тому на нашій зустрічі в Кишиневі ми обговоримо, як вивести нашу підтримку Молдови на новий рівень, поєднуючи структурну допомогу, яку ми надаємо, з політичною підтримкою на шляху Молдови до ЄС", – підсумувала міністерка.

У червні 2022 року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що на початку листопада Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.

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