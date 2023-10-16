Санду допускає "двоетапний" вступ Молдови в ЄС через Придністров’я

Молдовська президентка Мая Санду вважає, що в разі відсутності вирішення придністровського конфлікту до вступу Молдови в Європейський Союз можливий сценарій інтеграції, за якого правий і лівий береги Дністра вступають окремо.

Про це Санду сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Лідерка Молдови підкреслила, що в Кишиневі прагнуть вступу до ЄС "як реінтегрована країна", для чого, на її думку, "в наступні кілька років може виникнути геополітична можливість".

"З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра", – додала вона.

Санду уточнила, що молдовська влада прагне бути готовою до членства не пізніш як у 2030 році й сподівається, що вступ Молдови в ЄС відбудеться одночасно з Україною.

"Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні", – пояснила президентка Молдови.

Як повідомлялося, молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.

У червні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Молдови до ЄС