Глава МИД Германии обещает дальнейшую поддержку евроинтеграции Молдовы

Министр иностранных дел Молдовы Анналена Бербок в понедельник заявила, что Молдова может и дальше рассчитывать на поддержку ее евроинтеграционных стремлений.

Об этом говорится в заявлении Бербок накануне четвертой встречи Платформы поддержки Молдовы, которая состоится в Кишиневе во вторник, 17 октября, передает "Европейская правда".

Глава немецкого МИД заверила, что несмотря на кризисные события на Ближнем Востоке, вызванные нападением группировки ХАМАС на Израиль, "мы не отступаем ни на шаг в нашей поддержке Украины и наших партнеров на Востоке Европы, как Молдова".

"Вместе с Румынией и Францией мы стояли и продолжаем стоять бок о бок с Молдовой, например предоставляя энергетическую помощь, которая помогла спасти людей от холодной зимы и шаг за шагом освободить Молдову от российской энергетической зависимости", – добавила она.

Бербок сказала, что для Кишинева статус кандидата на вступление в ЕС является "геополитическим следствием российской агрессии", и хотя за последние полтора года она достигла в этом заметных успехов, вызовы остаются.

"Молдова бросает вызов попыткам России дестабилизировать ее, используя фейковые новости в социальных сетях и проплаченных протестующих для разжигания беспокойства. Поэтому на нашей встрече в Кишиневе мы обсудим, как вывести нашу поддержку Молдовы на новый уровень, сочетая структурную помощь, которую мы предоставляем, с политической поддержкой на пути Молдовы в ЕС", – подытожила министр.

В июне 2022 года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к Евросоюзу.