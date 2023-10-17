У Литві відремонтують пошкоджені на фронті в Україні танки Leopard

Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard.

Як пише "Європейська правда", про це інформує пресслужба армії балтійської країни.

Як йдеться у повідомленні, після відновлення технічної спроможності бойові машини повернуть на фронт.

Зазначають, що цей тип реальних завдань дозволяє литовській армії тренувати й підтримувати готовність її особового складу, а також забезпечувати перевірку логістичних ланцюгів та надавати безперебійну підтримку Україні.

Раніше Вільнюс вже провів ремонт та повернув до України самохідні гаубиці PzH2000.

Крім того, група з 18 механіків ЗСУ пройшла навчання у литовських фахівців з ремонту гаубиць, які через інтенсивне використання втрачають свої технічні характеристики. Уміння ремонтувати гаубиці в умовах бойових дій є вкрай важливим.

На початку жовтня повідомляли, що Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard.

Раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.

У липні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що в польському Глівіце на заводі Бумар-Лабенди розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.