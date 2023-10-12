Посилення ППО, гаубиці і не тільки: що отримає Україна напередодні зими

Останні тижні в міжнародному плані виглядали досить тривожними для України.

На цьому фоні очікування від вже запланованих на 11-12 жовтня зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання міністрів оборони країн НАТО були не надто оптимістичні. Лунали навіть припущення, що у штаб-квартирі Альянсу підкоригують основну програму заходів і на переговорах міністрів домінуватиме тема Ізраїлю...

Утім, застереження виявилися перебільшеними.

Докладніше – у цікавому репортажі журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної (з Брюсселя) "Рамштайн" під впливом Ізраїлю: що пообіцяли Україні на зустрічі партнерів та членів НАТО у Брюсселі.

Зранку штаб-квартирою НАТО прокотилася звістка: до Брюсселя прибув президент Володимир Зеленський.

"Це важливий сигнал для наших партнерів перед зимою", – пояснив міністр оборони Рустем Умєров, для якого цей "Рамштайн" став вже другим після його призначення на посаду на початку вересня.

Президент перед початком засідання оголосив пріоритети України: протиповітряна оборона, далекобійна зброя та артилерія.

Але, саме питання ППО червоною ниткою проходило крізь усі виступи президента у бельгійській столиці.

Виходячи з оголошень за підсумками "Рамштайну", партнери цей заклик чують.

Що ж саме отримав Київ за підсумками 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн")?

Міністр Рустем Умєров розповів, що йдеться про нову допомогу приблизно на 500 мільйонів доларів.

Український міністр не приховував, що задоволений результатами засідання. Він також зазначив, що прозвучали "позитивні зобов’язання, яких не очікували", не уточнивши, втім, про що саме йдеться.

США надають ракети повітря-повітря AIM-9M (які, ймовірно, будуть адаптовані для ЗРК), системи протидії безпілотникам, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155- та 105-міліметрові артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси.

Німеччина передасть ще один комплекс Patriot і додаткові ракети до нього в рамках пакета вартістю $1,1 млрд, який включає ще 10 танків Leopard A1, а також дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Іспанія продовжить свою критично важливу тренувальну місію для ЗРК Hawk і передасть додаткове обладнання для них. Крім того, Швеція схвалила пакет допомоги вартістю $200 млн, який включає критично важливі артилерійські боєприпаси, а Болгарія передасть компоненти, які допоможуть Україні посилити систему протиповітряної оборони С-300.

Франція зобов'язалася надати більше гаубиць CAESAR і прискорити їхнє виробництво. Велика Британія надасть новий пакет допомоги, що включає підтримку протиповітряної оборони, 155-міліметрові гармати тощо. А Канада інвестує майже пів мільярда доларів протягом наступних трьох років у бронетанкову техніку України.

Фінляндія надасть надасть черговий пакет допомоги на 95 млн євро, а також надійдуть засоби для розмінування від Норвегії на 18,5 млн євро.

А на додачу – ще й новини щодо F-16. Данія оголосила про готовність передати Україні перші літаки у першому кварталі наступного року. Про постачання винищувачів з 2025 року оголосила також Бельгія.

На додачу до власне збройної підтримки, очільник Пентагону анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, які – і це важливо – очолили саме США.

Це – справді значний зсув. Адже досі Вашингтон намагався публічно дистанціюватися від постачань винищувачів Україні та усього, що з цим пов’язане.

В цілому ж, якщо й були побоювання, що на зустрічах у НАТО Україна опиниться в тіні останніх подій в Ізраїлі, вони не справдилися.

Докладніше – у матеріалі Іванни Костіної "Рамштайн" під впливом Ізраїлю: що пообіцяли Україні на зустрічі партнерів та членів НАТО у Брюсселі.