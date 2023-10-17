В Литве отремонтируют поврежденные на фронте в Украине танки Leopard

Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют привезенные с боевых действий в Украине танки Leopard.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует пресс-служба армии балтийской страны.

Как говорится в сообщении, после восстановления их технической способности боевые машины вернут на фронт.

Отмечается, что этот тип реальных задач позволяет литовской армии тренировать и поддерживать готовность ее личного состава, а также обеспечивать проверку логистических цепей и оказывать бесперебойную поддержку Украине.

Ранее Вильнюс уже провел ремонт и вернул в Украину самоходные гаубицы PzH2000, а группа из 18 механиков ВСУ прошла обучение у литовских специалистов по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивного использования теряют свои технические характеристики, а умение ремонтировать их в условиях боевых действий является крайне важным.

В начале октября сообщалось, что Украина получила от Польши первые отремонтированные на заводе Бумар-Лабенды танки Leopard.

Ранее Берлин достиг с Варшавой согласия о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.

Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.