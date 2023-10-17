ЗМІ: У Німеччині вечірка Шредера закінчилось приїздом поліції

У Німеччині вечірка, яку влаштував колишній канцлер Герхард Шредер в одному із фешенебельних ресторанів Гамбурга, закінчилась приїздом поліції через поведінку одного з гостей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bild, яку наводить Focus.

За даними медіа, Шредер заздалегідь домовився з гостями, що оплачена буде тільки їжа з меню. Ті, хто замовляв більше, повинні були оплачувати рахунок самостійно.

Один з гостей колишнього німецького канцлера замовив напоїв на суму 6 117 євро, а потім відмовився оплатити рахунок. У ресторані стверджують, що одразу ж повідомили про інцидент поліцію.

Коли правоохоронці прибули до ресторану, гостя вже там не було. У ресторані зазначили, що з ним і раніше траплялися інциденти. Зараз його перевіряють через підозру у шахрайстві.

Нещодавно Шредер поскаржився, що колишні колеги не вітають його з днем народження. Особливо ексканцлера "розчарував" нинішній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Перед цим ексканцлера не запросили на конференцію його рідної партії, що відбудеться 8-10 грудня в Берліні.