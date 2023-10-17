СМИ: В Германии вечеринка Шредера закончилась приездом полиции

В Германии вечеринка, которую устроил бывший канцлер Герхард Шредер в одном из фешенебельных ресторанов Гамбурга, закончилась приездом полиции из-за поведения одного из гостей.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bild.

По данным медиа, Шредер заранее договорился с гостями, что оплачена будет только еда из меню. Те, кто заказывал больше, должны были оплатить за остальное самостоятельно.

Один из гостей бывшего немецкого канцлера заказал напитков на сумму 6 117 евро, а затем отказался оплатить счет. В ресторане утверждают, что сразу же сообщили об инциденте в полицию.

Когда правоохранители прибыли в ресторан, гостя уже там не было. В ресторане отметили, что с ним и раньше случались инциденты. Сейчас гостя Шредера проверяют по подозрению в мошенничестве. По словам издания, речь идет об иранском бизнесмене.

Недавно Шредер пожаловался, что бывшие коллеги не поздравляют его с днем рождения. Особенно экс-канцлера "разочаровал" нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Перед этим экс-канцлера Германии, известного дружбой с президентом России, не пригласили на конференцию его родной партии, которая состоится 8-10 декабря в Берлине.