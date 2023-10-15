Шредер бідкається, що колишні колеги не вітають його з днем народження

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, скандально відомий своєю дружбою із російським президентом Владіміром Путіним, поскаржився, що колишні колеги не вітають його з днем народження.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю Süddeutschen Zeitung, яке наводить Bild.

Коментуючи те, що від нього відвернулися багато соратників, ексканцлер сказав: "Найбільше мене вразив, і я вважаю це дуже прикрим, (президент Німеччини Франк-Вальтер – ред.) Штайнмаєр".

Минулого року Штайнмаєр казав, що не вітав Шредера із днем народження.

"Ми пройшли разом 15 років, зараз я йду своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер прийняв особисті рішення, які нас розвели", – казав німецький президент.

Шредер, коментуючи припинення дружби зі Штаймаєром, дивується, дивується, чому не можна відокремити політичне від приватного.

Як зазначає Bild, колишній канцлер стурбований нелюбов'ю і критикою на свою адресу, однак він каже, що це "не настільки боляче, щоб я через це змінив свою думку. Або щоб це порушувало моє самопочуття".

Шредер також вважає, що його тісні зв'язки з главою Кремля і російською газовою промисловістю були корисними для Німеччини.

"Якби не ця війна (агресія РФ проти України – ред.), за яку я насправді не несу відповідальності, ми б досі купували російський газ на благо німецької економіки", – сказав він.

Коментуючи розв’язану РФ війну проти України, Шредер сказав, що він "чітко дав зрозуміти", що вважає це помилкою.

"Але це не змушує мене поводитися так, ніби я ніколи не дружив з російським президентом", – додав він.

Близькість Шредера до президента Росії Владіміра Путіна, а також його робота на російські енергетичні компанії викликали критику, зокрема і в його рідній Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Тим не менш, Шредер залишається членом СДПН.

Перед цим стало відомо, що ексканцлера не запросили на конференцію його рідної партії, що відбудеться 8-10 грудня в Берліні. Також Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.