Ватикан взяли під посилену охорону

Уся територія навколо Ватикану наразі перебуває під особливим контролем, поліція посилила заходи безпеки з огляду на можливу загрозу в зоні, яка вважається "вразливою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Персонал був проінформований про необхідність підтримувати постійну пильність під час виконання службових обов'язків, спрямовану на захист власної безпеки та безпеки інших, а також негайно реагувати на будь-яку ситуацію, яка вважається незвичайною", – заявили в корпусі жандармерії Ватикану.

В районі площі Святого Петра сьогодні карабінери чергують в бронежилетах і з автоматами.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні зазначив, що рівень загрози на території країни був підвищений кілька днів тому.

Він також прокоментував операцію в Мілані, в ході якої були затримані двоє бойовиків ІДІЛ.

"Дякую поліції та судовій владі за операцію, яка призвела до арешту двох бойовиків ІДІЛ. Уряд, також за допомогою рішучих превентивних дій, продовжуватиме працювати над забезпеченням безпеки громадян", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським прем’єром заявив, що усе вказує на те, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".