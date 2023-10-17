Теракт у Брюсселі: нападник помер у лікарні, його особу підтвердили

Ісламіст, який напередодні вчинив теракт і застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя, після затримання помер у лікарні від отриманих поранень.

Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда".

Бельгійські медіа повідомили, спершу з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці – Абдесалем Л. Його від початку вважали виконавцем вечірнього теракту у Брюсселі.

ЗМІ поширили повідомлення, що нападник помер у реанімації близько 9:30 за місцевим часом. Невдовзі прокуратура підтвердила цю новину.

45-річний Абдесалем – вихідець з Тунісу, який останнім часом проживав у Брюсселі. За першими даними розслідування, він у 2019 році подав заявку на отримання притулку, але приблизно через рік отримав відмову. Попри це, йому вдалося до цього часу залишатися у Бельгії.

За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, окрім нелегального перебування в країні, за підозрами у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про те, що Абдесалем має радикальні погляди і схильний до того, щоб стати джихадистом. За словами міністра, на той час таких повідомлень було дуже багато і це не було чимось винятковим.

Відносно нещодавно на Абдесалема поскаржилася людина з центру для біженців, якій він за щось погрожував. Ця особа повідомила, що у рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоч і засвідчила, що Абдесалем мав інші проблеми з законом.

Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами, і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення.

Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилює охорону кордонів.