Ватикан взяли под усиленную охрану

Вся территория вокруг Ватикана во вторник находится под особым контролем ввиду возможных угроз безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В районе площади Святого Петра карабинеры дежурят в бронежилетах и с автоматами.

"Персонал был проинформирован о необходимости поддерживать постоянную бдительность при исполнении служебных обязанностей, направленную на защиту собственной безопасности и безопасности других, а также немедленно реагировать на любую ситуацию, которая считается необычной", – заявили в корпусе жандармерии Ватикана.

Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что уровень угрозы на территории страны был повышен несколько дней назад.

Он также прокомментировал операцию в Милане, в ходе которой были задержаны двое боевиков ИГИЛ.

"Спасибо полиции и судебным властям за операцию, которая привела к аресту двух боевиков ИГИЛ. Правительство, также с помощью решительных превентивных действий, будет продолжать работать над обеспечением безопасности граждан", – добавил он.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".