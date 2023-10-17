Розслідуванню причин пошкодження Balticconnector завадив шторм

Розслідування причин пошкодження газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією, а також кабелю передачі даних було ускладнене через штормові погодні умови минулого тижня.

Про це у коментарі Postimees сказала державна прокурорка Трійну Олев, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня спільна фінсько-естонська слідча група приступила до виконання початкових процесуальних дій.

"Як і наші фінські колеги, Департамент поліції безпеки (КаПо), серед іншого, проаналізував дані з суден, які рухалися в цьому районі, а також про дії на морі. На розслідування справи також вплинули штормові умови на морі минулого тижня", – сказала Олев.

За її словами, за однією з версій слідства, пошкодження газопроводу та кабелю зв'язку сталося одночасно.

Однак збір доказів і міжнародне співробітництво ще тривають для перевірки як цієї версії, так і причин пошкодження, додала Олев.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську затоку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель.

Нагадаємо, генсек НАТО у зв'язку з інцидентом розповів, що Альянс посилив захист підводної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", але теж зазначив, що гарантовано захистити такі об'єкти неможливо.

Детально про це читайте у статті Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки