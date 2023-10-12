Столтенберг розповів, що НАТО зробив для захисту інфраструктурі у морі після диверсії на ПП2

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що з часу вибухів на двох гілках "Північного потоку" у вересні 2022 року союзники посилили координацію для запобігання таким інцидентам, але гарантувати цілковиту захищеність підводної інфраструктури практично неможливо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на запитання ЗМІ після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі.

Столтенберг зазначив, що в Альянсі давно розуміють критичну важливість газогонів та підводних кабелів для сучасного повсякденного життя, і заходи захисту цієї інфраструктури напрацьовуються вже багато років.

"Звісно, після пошкодження "Північних потоків" ми посилили зусилля і збільшили нашу присутність у Балтійському та Північному морі. Ми створили координаційний осередок у штаб-квартирі НАТО, щоби краще координувати зусилля між союзниками, між урядами та військовими і приватним сектором, адже переважна більшість такої підводної інфраструктури належить приватним компаніям і перебуває у їхньому управлінні. Крім того, ці компанії контролюють важливі спроможності, які допомагають нам з моніторингом і збором даних", – деталізував генсек.

Водночас, додав він, підводна інфраструктура надзвичайно вразлива.

"Це тисячі кілометрів кабелів і труб, і, звісно ж, неможливо забезпечити всюди постійну військову присутність. Тож потрібен обмін інформацією, розвідданими, потрібні заходи стримування", – зауважив Столтенберг.

Коментуючи пошкодження газогону й кабелю у Фінській затоці, Столтенберг сказав, що обговорював це з президентом Фінляндії та прем’єркою Естонії і продовжить тримати зв’язок з обома столицями.

"Але зараз треба почекати результат триваючих розслідувань. Поки рано казати, що саме спричинило цей інцидент і чи було це умисною атакою", – додав він.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Детально про це читайте у статті Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки