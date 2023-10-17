Расследованию причин повреждения Balticconnector помешал шторм

Расследование причин повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, а также кабеля передачи данных было затруднено из-за штормовых погодных условий на прошлой неделе.

Об этом в комментарии Postimees сказала государственный прокурор Эстонии Трийну Олев, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе совместная финско-эстонская следственная группа приступила к выполнению начальных процессуальных действий.

"Как и наши финские коллеги, Департамент полиции безопасности, среди прочего, проанализировал данные с судов, которые двигались в этом районе, а также о действиях на море. На расследование дела также повлияли штормовые условия на море на прошлой неделе", – сказала Олев.

По ее словам, по одной из версий следствия, повреждение газопровода и кабеля связи произошло одновременно.

Однако сбор доказательств и международное сотрудничество еще продолжаются для проверки как этой версии, так и причин повреждения, добавила Олев.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию с Финляндией через Финский залив. Впоследствии выяснилось, что поврежден также телекоммуникационный кабель неподалеку.

Напомним, генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", но тоже отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода.