У Парижі евакуювали Версаль через загрозу вибуху

У вівторок, 17 жовтня, у Парижі відбулась евакуація з Версальського палацу через загрозу вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на телеканал BFMTV.

Джерела телеканалу в поліції розповіли, що отримали повідомлення про замінування. Вибухотехніки вже виїхали на місце.

У пресслужбі Версальського палацу поінформували, що евакуація була проведена з "міркувань безпеки". До кінця дня Версаль буде зачинений для відвідувань.

Нагадаємо, у суботу Версальський палац також евакуювали через загрозу вибуху. А перед цим евакуювали музей Лувра.