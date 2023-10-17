Укр Рус Eng

У Парижі евакуювали Версаль через загрозу вибуху

Вівторок, 17 жовтня 2023, 14:47

У вівторок, 17 жовтня, у Парижі відбулась евакуація з Версальського палацу через загрозу вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на телеканал BFMTV.

Джерела телеканалу в поліції розповіли, що отримали повідомлення про замінування. Вибухотехніки вже виїхали на місце.

У пресслужбі Версальського палацу поінформували, що евакуація була проведена з "міркувань безпеки". До кінця дня Версаль буде зачинений для відвідувань.

Нагадаємо, у суботу Версальський палац також евакуювали через загрозу вибуху. А перед цим евакуювали музей Лувра

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція