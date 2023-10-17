У Парижі евакуювали Версаль через загрозу вибуху
Вівторок, 17 жовтня 2023, 14:47
У вівторок, 17 жовтня, у Парижі відбулась евакуація з Версальського палацу через загрозу вибуху.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на телеканал BFMTV.
Джерела телеканалу в поліції розповіли, що отримали повідомлення про замінування. Вибухотехніки вже виїхали на місце.
У пресслужбі Версальського палацу поінформували, що евакуація була проведена з "міркувань безпеки". До кінця дня Версаль буде зачинений для відвідувань.
Нагадаємо, у суботу Версальський палац також евакуювали через загрозу вибуху. А перед цим евакуювали музей Лувра.
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